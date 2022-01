Chaos rund um Labor-Beteiligung

Dafür arbeiten die Salzburger umso enger zusammen: Im vergangenen Jahr gründeten sie das Zentrum für Molekulare Diagnostik - je zur Hälfte in der Hand von Procomcure und der Gesundheit Innergebirg. Die Gesundheit Innergebirg gehört wiederum der Stadt Zell am See. Die Holding hat mittlerweile 13 Gesundheitsunternehmen - davon sieben zu hundert Prozent, wie etwa das Tauernklinikum. Geschäftsführer des Unternehmens ist ein Altbekannter: Franz Öller. Er musste Ende vergangenen Jahres scharfe Kritik vom Salzburger Rechnungshof einstecken. Es ging dabei um Mehrfachfunktionen und Querfinanzierung zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Tochterfirmen. So war Öller nicht nur Geschäftsführer der Gesundheit Innergebirg, sondern bis vor kurzem auch der Chef der meisten Tochtergesellschaften. Daraufhin kündigte die Stadtgemeinde Zell am See an, Veränderungen vorzunehmen.