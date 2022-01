Titelverteidiger Algerien gegen Elfenbeinküste out

Algerien ist beim Fußball-Afrika-Cup sieglos mit nur einem Punkt ausgeschieden. Der Titelverteidiger verlor am Donnerstag in Douala ein „Finale“ gegen die Elfenbeinküste mit 1:3 und kam damit über den letzten Gruppe-E-Platz nicht hinaus. Die Elfenbeinküste zog als ungeschlagener Pool-Sieger mit sieben Zählern ins Achtelfinale ein. Äquatorialguinea schaffte dank einem 1:0 gegen das ausgeschiedene Sierra Leone in Limbre einen Zähler dahinter ebenfalls den Aufstieg.