So prägten Salzburgs Shopping Queens die Sendung

Tochter Alina lernte in der Sendung nicht nur einiges über Mode dazu, sondern auch die Mozartstadt als Modestadt von einer neuen Seite kennen. „Erst durch die Teilnahme habe ich die vielen schönen kleinen Boutiquen in der Altstadt entdeckt. Ich gehe jetzt kaum mehr in große Shoppingcenter. Man findet mehr Wow-Teile in den kleinen Läden“, so Alina.