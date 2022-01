Skisprung-Talent segelt bei Netflix auf Platz eins

Schon seit einigen Jahren probiert Janni Reisenauer in der Skisprung-Elite Fuß zu fassen. Meistens ist der 24-Jährige im Europacup unterwegs, vor Kurzem durfte der Pongauer in Bischofshofen nach langer Zeit wieder Weltcup-Luft schnuppern. Die Quali für den Bewerb verpasste er um einen Platz. „Das war schon bitter, aber ich weiß, dass mir nicht viel fehlt“, bleibt Reisenauer optimistisch. Über gute Leistungen im Conti-Cup will er sich weitere Chancen erarbeiten.