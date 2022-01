Tonga unter Vulkanasche begraben - mehrere Tote

Insgesamt wurden rund hundert Häuser durch den Vulkanausbruch beschädigt, die Hälfte davon auf der Hauptinsel Tongatapu, so die WHO. Auf der Insel Fonoifua seien zwei Häuser übrig geblieben, teilte das Büro von Premierminister Siaosi Sovaleni am Dienstag mit. Die Inselbewohner würden in Sicherheit gebracht. Tongas Marine habe lebenswichtige Vorräte auf einige Inseln gebracht. Die Asche und Schäden an den Anlegestellen erschwerten aber den See- und Lufttransport.