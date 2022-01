Jeder vierte Online-Händler akzeptiert Krypto-Geld

Österreichs Online-Handel öffnet sich zunehmend für Kryptowährungen: Fast ein Viertel der heimischen Online-Shops (23 Prozent) akzeptiert bereits Zahlungen in Bitcoin & Co., so das Ergebnis der internationalen Studie „Lost in Transaction“ des Zahlungsdienstleisters Paysafe. Im Lauf des neuen Jahres soll diese Quote demnach noch markant steigen.