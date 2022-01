„Impffaschisten“-Plakate an Scheiben geklebt

Plakate mit der Aufschrift „Kauft nicht bei Impffaschisten“ haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag an Scheiben von neun Geschäften in Niederösterreich geklebt. Betroffen waren Läden und Lokale in Frauenhofen sowie Horn. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist involviert.