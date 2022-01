Lucas Braathen: Weltrekord bei Wengen-Sieg

Den vorherigen Rekord für die größte Aufholjagd hielt Mattias Hargin. Der Schwede raste 2011 in Zagreb von 30 noch auf drei. Der am schlechtest platzierte Fahrer nach dem ersten Durchgang, der noch gewinnen konnte, war der Schweizer Marc Berthod. Er fuhr 2007 in Adelboden von Platz 27 noch zum Sieg. Nun kann der junge Norweger diese beiden Rekorde sein Eigen nennen.