Hilflose Frau mit Drehleiter aus Wohnung gerettet

Eine spektakuläre Rettungsaktion spielte sich am Freitagnachmittag in Bad Aussee ab: Passanten alarmierten die Polizei, weil sie vermuteten, dass eine 61-jährige Frau in ihrer Wohnung einen Unfall hatte. Die Beamten konnten die Frau zwar wimmern hören, sie öffnete aber nicht. Mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr wurde die Frau über den Balkon gerettet.