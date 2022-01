Gegner der Ostumfahrung vermuten Hinhaltetaktik

Böswillige Taktik?

Die Gegnerschaft des Multi-Millionen-Projekts vermutetet dahinter eine böswillige Taktik: „Wir haben bereits zahlreiche E-Mails an das Büro des zuständigen Verkehrslandesrats Ludwig Schleritzko geschrieben, doch eine Antwort bekamen wir nicht. Wir werden hingehalten“, so ein Kritiker. Auf Nachfrage der „Krone“ zeigt man sich beim Land ebenfalls zurückhaltend. „Die Umsetzung des Projekts steht noch auf dem Programm. Das Projekt wird aber nach hinten verschoben“, so ein Sprecher.