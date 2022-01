Afrikanische Schweinepest in Norditalien entdeckt

Das italienische Landwirtschaftsministerium hat erste Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen in Norditalien festgestellt. Es wurde ein Jagdverbot in mehreren Gemeinden in den norditalienischen Regionen Piemont und Ligurien beschlossen, teilten die Behörden mit. In diesen Gemeinden sind auch das Pilz- und Trüffelsammeln, Angeln, Trekking, Mountainbiking und andere Aktivitäten verboten.