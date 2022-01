Tourismus wünscht „Nachbesserung“ bei Covid-Hilfen

„Hapert an Durchführung“

Ein Problem der Hilfen ist auch, „dass es an der Durchführung hapert“, so Seeber. Das untermauert auch eine Umfrage des market-Instituts unter 500 Betrieben Ende Dezember 2021. Zwar fanden 70 Prozent die Höhe der Hilfe angemessen, und 40 Prozent räumen ein, dass es ihr Unternehmen ohne Hilfen heute wohl nicht mehr gäbe, aber die Hälfte der Befragten empfand die Antragstellung so aufwendig wie eine Diplomarbeit, so Umfrageleiter David Pfarrhofer. Viele Betriebe haben noch nicht den Umsatzersatz für 2020 erhalten.