Hohe Inflation bereitet steirischen Bankern Sorge

Werden die Zinsen bald ansteigen?

Die Inflation ist derzeit ja auf sehr hohem Niveau, vieles wird deutlich teurer. „Ich glaube nicht, dass sich die Inflationsrate in den nächsten Jahren wieder in Richtung zwei Prozent zurückbewegen wird“, meint Schaller. Notenbanken könnten hier entgegensteuern, indem sie die (seit Jahren sehr niedrigen) Leitzinsen erhöhen. Doch im Gegensatz etwa zu den Amerikanern macht die Europäische Zentralbank noch keine Anstalten - was Schaller scharf kritisiert. Die Geldentwertung auf den Spar- und Girokonten wird also weitergehen.