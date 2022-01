Strahlendes Lächeln mit digitaler Zahnmedizin

Dabei kommt eine spezielle Software zum Einsatz, mit welcher der Zahnersatz gestaltet, bearbeitet und genau an die Umgebung im Mund angepasst wird. Dieser Vorgang heißt „computer aided design“ (CAD). In einem weiteren Arbeitsschritt, „computer aided manufacturing“ (CAM), stellt man den Zahnersatz in einer Fräsmaschine her. Individuelle Ansprüche gestaltet der Zahntechniker im Anschluss. Je nach verwendetem Material ist der Zahnersatz binnen weniger Stunden oder spätestens nach ein paar Tagen einsetzbar.