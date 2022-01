Wegen Corona: Kombi & Langlauf in Planica abgesagt

Der slowenische Skiverband hat die für den 21. bis 23. Jänner in Planica vorgesehenen Weltcup-Bewerbe in der Nordischen Kombination und im Langlauf abgesagt. Diese Entscheidung erfolgte auf dringenden Rat der Gesundheitsbehörden, verkündete der Ski-Weltverband FIS am Montag. Disziplinenübergreifend sind davon acht Wettkämpfe betroffen. Diese sollten auch als Generalprobe für die nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2023 in Planica dienen.