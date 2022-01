Omikron: Wann kippt der Öffi-Fahrplan in Wien?

Wer nicht mehr in die Leitstelle darf

Aber natürlich kann auch hier das Worst-Case-Szenario eintreten. Steinwendtner weiter: „Bei höheren Ausfallquoten im Fahrdienst oder in Werkstätten kann eine Umstellung der Fahrpläne vorgenommen werden.“ Heißt: Ausfälle, dadurch längere Wartezeiten, und am Ende natürlich dichteres Gedränge in den noch fahrenden Bussen, U-Bahnen und Co. Damit das verhindert werden kann, gibt es im Betrieb strenge Regeln. Wer nicht dort arbeitet, darf die Leitstelle - immerhin der zentrale Knotenpunkt der Wiener Linien - nicht mehr betreten.