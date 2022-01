Volvo startet das hochautomatisierte Fahren

Mit der Einführung des hochautomatisierten Fahrens zählt Volvo zu den Vorreitern der Technik. In Deutschland will Mercedes in Kürze Level-3-Autonomie anbieten, Audi hat die nötige Technologie beim A8 bereits seit 2017 an Bord, darf sie bislang aus rechtlichen Gründen nicht frei schalten. Weitere Premiumhersteller dürften in den kommenden Monaten ebenfalls Fortschritte bei der Level-3-Technik verkünden.