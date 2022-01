Ortlechner: „Kaum Spielraum für Verstärkungen da“

Warten auf Unterschriften

Alles steht und fällt mit dem Investorendeal, unterschrieben ist ja noch immer nichts. Wird wohl auch vor der außerordentlichen Generalversammlung am 17. Jänner nicht mehr passieren, man wird das Okay der Mitglieder abwarten. Bis dahin scheint bei Violett einmal alles still zu stehen.