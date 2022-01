Bayerns Corona-Elf, die heute nicht (!) spielt

Neuer, Upamecano, Richards, Hernandez, Davies, Nianzou, Goretzka, Tolisso, Stanisic, Coman Sane - was für Namen, was für eine Mannschaft. Allesamt dürfen sie heute nicht spielen. Selbst Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn staunte: „Ich habe ja schon viel erlebt im Fußball, aber diese Situation, dass elf Spieler nicht dabei sind, ist auch für mich neu.“ Ob es denn richtig sei, das Spiel anzupfeifen? „Es gibt Regularien, die wir akzeptieren“, so Kahn: „Aber diese Regularien wurden halt erstellt, als es noch kein Corona gab. Daher rege ich an, sich das noch einmal anzuschauen und sie noch einmal zu überarbeiten.“