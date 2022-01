Ab 20.30 Uhr LIVE: Bayern München gegen Gladbach

Eine siegfähige Elf wird Nagelsmann so oder so auf den Platz schicken können. „Wir haben noch eine erste Elf, die mit vielen Weltklassespielern bestückt ist“, meinte der Bayern-Coach. Der nicht lange von einer Wadenverletzung zurückgekehrte Sabitzer könnte mit Kimmich, der in den vergangenen Wochen selbst an den Folgen einer Corona-Infektion gelitten hat, das zentrale Mittelfeld bilden.