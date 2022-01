Große Sorgen vor Afrika-Cup, Stars aber dabei

Auch der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg stellt Spieler für das Turnier in Kamerun ab. Leistungsträger Mohamed Camara gehört dem malischen Team an, sein Mannschaftskollege Jérôme Onguéné schaffte es in Kameruns Kader. Mit dem bis Sommer an Girondins Bordeaux verliehenen Ghanaer Gideon Mensah ist noch ein dritter Akteur mit Salzburg-Bezug vertreten.