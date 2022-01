Impf-Ausnahme für Djokovic ist „kranke Heuchelei“

Keine Bevorzugung

Eigentlich dürfen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wegen behördliche Auflagen in Australien nur geimpfte Spielerinnen und Spieler an den Start gehen. Die Ausnahmeerlaubnis für Djokovic sei nach strenger Überprüfung, an der zwei unabhängige Expertengremien beteiligt waren, erteilt worden. Laut Tennis Australia und der Regierung des Bundesstaates Victoria haben 26 Personen eine Ausnahmegenehmigung beantragt, Djokovic sei einer von einer Handvoll erfolgreichen Antragstellern. Es habe in dem anonymen Antragsprozess keine Bevorzugung für Djokovic gegeben.