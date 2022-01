Sprayer-Bande hält einen ganzen Ort in Atem

Ärger, Enttäuschung, aber auch Angst – gemischte Gefühle machen sich bei Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer nach dem Vandalismusakt in ihrer Gemeinde breit. An 20 Tatorten hinterließen Unbekannte ihre Parolen – hauptsächlich mit antichristlicher Symbolik. Die Ziele wurden wohl großteils mit Vorsatz ausgewählt. So wurden einige Stationen des beliebten Kripperlwegs und des Kreuzwegs sowie der Kalvarienberg heimgesucht. Zudem wurde die Fassade des Kindergartens, der historische Zeitreisewaggon, Wegweiser und private Gebäude beschmiert. Der Schaden soll mehr als 20.000 Euro betragen. Zebenholzer spricht von einem „Angriff auf die Gesellschaft“.