Europäisches Theaterprojekt zum Thema „Pipelines“

Zurzeit dominieren fossile Brennstoffe noch immer unsere Energieversorgung. Um sie aus den Abbaugebieten nach Europa zu transportieren, wurden in den vergangenen Jahrzehnten Tausende Kilometer unterirdischer Rohre verlegt. Der Vorrat an Öl und Erdgas neigt sich allerdings seinem Ende zu. Doch das Netzwerk an Pipelines wird uns erhalten bleiben.