Ende der Qualen: Sturm-Kapitän ist zurück!

Sturms Trainingszentrum Montagvormittag. Dezente Sonnenstrahlen, frühlingshafte Temperaturen, Stefan Hierländer keucht über den Kunstrasenplatz. Es sind die finalen Schritte auf seinem harten Weg zurück Übungen mit dem Ball, kurze Sprints - Reha-Trainer Bernd Prorok verfolgt die Einheiten mit Argusaugen. Nach anderthalb Stunden hat der Allrounder Dienstschluss. „Zu 80, 90 Prozent bin ich spielfit, das Kontakttraining geht mir halt noch ab.“ Denn während der Rest der Mannschaft die Winterpause genoss, zog der Kapitän wie ein einsamer Wolf in den vergangenen Wochen seine Runden in Messendorf. Urlaub? Fehlanzeige! Nur eine dreitägige Auszeit gönnte sich der Neo-Papa mit seiner Familie am Weißensee in seiner Kärntner Heimat. „Da hab ich nur im regenerativen Bereich gearbeitet.“ Und schottete sich weitgehend ab. Sogar auf einen Abstecher zu seinen Eltern verzichtete er in Corona-Zeiten. „Ich hab die Kontakte sehr reduziert.“