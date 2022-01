US-Sanktionen kosteten Huawei 30 Prozent Umsatz

Der Umsatz werde 2021 bei 634 Milliarden Yuan (rund 88 Milliarden Euro) liegen, schrieb der rotierende Chairman Guo Ping zum Jahreswechsel in einem Brief an die Mitarbeiter, der auf der Internetseite des Konzerns veröffentlicht wurde. Das sind 29 Prozent weniger als im Vorjahr mit einem Umsatz vom 891 Milliarden Yuan.