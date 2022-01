Peinliches Malheur! Kobayashi zerstört Siegespokal

Was es nicht alles gibt: Da gewinnt Ryoyu Kobayashi das traditionelle Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und völlig überraschend steht er am Ende nicht mit einem, sondern mit zwei Siegespokalen da! Freilich: Das lag weniger an seiner starken Sprungleistung bei der 2. Station der Vierschanzentournee, sondern daran, dass dem Japaner der eigentlich einteilige Pokal unabsichtlich entzweibrach …