Chat geleakt: Barcas Dani Alves muss zurückrudern

Dani Alves reagiert kryptisch

Also wie jetzt? Dauer-Eiszeit oder doch Versöhnungsavancen? Jedenfalls reagierte Alves bereits auf den veröffentlichten Chat - allerdings etwas kryptisch. „Die, denen Barca wirklich am Herzen liegt, würden alles für den Klub tun“, schreibt er: „Das Leben weiß, was jeder Mensch verdient. Entschuldigung, danke“, heißt es in einem aktuellen Tweet, der wohl einlenkend wirken und Alves‘ Rückkehr-Avancen von damals sehr wohl unterstreichen soll: