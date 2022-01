„Es muss viel passieren, dass ich Sturm verlasse“

Etwa auf jene, in der du mit gesamt 29 Scorerpunkten hinter Superstars wie Lewandowski, Salah und Mbappé in der internationalen Topscorer-Statistik der 15 Top-Ligen Vierter bist?

Ich gebe zu, das wird mir wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben. Das ist etwas, dass ich in meiner langen Karriere so noch nicht erleben hab dürfen. Da ist es aus meiner Sicht auch egal, wie viele Spiele in den einzelnen Ligen gespielt sind - wenn du dort bei diesen Spielern dabei bist, ist das was Besonderes und muss dir erst einmal gelingen.