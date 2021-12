ManUnited pirscht sich an die CL-Plätze heran!

Leicester gegen Norwich nächste Corona-Absage

Indes wurde in der Premier League nach mehreren positiven Corona-Fällen das nächste Spiel abgesagt. Die Partie zwischen Leicester City und Norwich City am Neujahrstag wurde nach Liga-Angaben auf Bitten von Aufsteiger Norwich verschoben. Laut dem Tabellenletzten stehen nach Corona-Fällen und Verletzungen nicht die geforderten 13 Feldspieler sowie ein Torhüter zur Verfügung. Es ist bereits die 17. Absage einer Begegnung in der Premier League in den vergangenen drei Wochen.