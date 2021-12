Überraschend! Monaco feuert Ex-Bayern-Coach Kovac!

Drei Siege aus den jüngsten vier Liga-Spielen, Tabellenplatz sechs nur fünf Punkte hinter dem Zweiten, in der Europa League locker in die K.-o.-Phase eingezogen - eine Bilanz, die Niko Kovac nicht vor dem Aus beim AS Monaco bewahren hat können! Der frühere Trainer des FC Bayern München muss damit nach weniger als eineinhalb Jahren seine Zelte beim mondänen Klub von der Côte d’Azur abbrechen …