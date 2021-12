Den Glühwein zum Feuerwerk gibt es zum Abholen

So ganz ohne Behörden-Wirrwarr geht es auch zum Abschluss des Jahres nicht. Eigentlich gelten für die Silvesternacht klare Regeln. Um 22 Uhr ist in den Restaurants und Bars Schluss – nach der Sperrstunde dürfen Gastronomen jedoch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Günther Grahammer, Chef vom Cook&Wine in der Kaigasse, hat sich für seine Gäste daher etwas Besonderes einfallen lassen. „Wer eine Thermoskanne mitbringt, kann sich Glühwein abholen und dann das Feuerwerk in der Altstadt genießen“, sagt er. Die Aktion läuft allerdings nur bis 22 Uhr. „Danach ist das Abfüllen von Getränken nicht mehr erlaubt. Warum auch immer.“