Die FPÖ befindet sich im Kickl-Dilemma

Ohne Alternative gibt’s keine Revolte

So klar und deutlich zahlreiche Freiheitliche hinter vorgehaltener Hand ihre Meinung sagen, so leise sind sie in der Öffentlichkeit. Sämtliche Landesgruppen halten sich zurück, nur Ehemalige und FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer äußern mitunter Kritik. So wie bei der SPÖ ist auch in der FPÖ keine Alternative zur derzeitigen Führung in Sicht. „Ohne Herausforderer riskiert niemand einen offenen Krieg“, sagt ein Freiheitlicher. Jüngste Gerüchte, Norbert Hofer sinne nach Rache und er könnte zurück an die Parteispitze kehren, haben wenig mit der Realität zu tun.