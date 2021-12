93 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

Impfungen gehen weiter

234.094 Burgenländer haben zumindest eine Impfung erhalten. 141.567 Personen haben sich bereits ihre Auffrischung geholt. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt heute 130,70. Am höchsten ist sie mit 215 im Bezirk Mattersburg, am niedrigsten mit 50 in der Stadt Rust.