Daniel Radcliffe war in diese böse Hexe verknallt

Auch Hermine hatte einen Stand auf einen Co-Star: Dass Emma Watson in Tom Felton verknallt war, der Gegenspieler Draco Malfoy verkörperte, war bereits bekannt. Nun berichtete Watson, wie sie sich in Felton verliebte. „Ich kam in diesen Raum, in dem wir Nachhilfe hatten. Die Aufgabe war, ein Bild von Gott zu zeichnen, wie wir ihn uns vorstellen, und Tom malte ein Mädchen mit umgedrehter Kappe auf einem Skateboard.“ Da habe es sie erwischt. Fortan schaute sie an jedem Drehtag, ob Felton auch dabei sein würde, wie Watson erzählte. Eine Beziehung entstand nie, die beiden gelten aber als enge Freunde.