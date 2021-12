„Millionen-Ultimatum“ für Dortmund-Knipser Haaland

Haaland winkt ein Deal, den es bei Dortmund zuvor noch nie gegeben hat: Zusätzlich zum doppelten Jahresgehalt in der Höhe von rund 16 Millionen Euro könnte der 21-Jährige noch eine Extra-Prämie von BVB-Ausrüster Puma in der Höhe von acht Millionen kassieren. Ein Rekord-Paket! Offenbar will der Sportartikelhersteller Haalands Privat-Ausrüster Nike ausbremsen.