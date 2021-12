Weltmeister Max Verstappen droht eine Mega-Strafe

Crash mit Hamilton in Monza

Und das, obwohl er 13 Grand Prixs ganz ohne Strafe ausgekommen war. Doch beim Italien-GP in Monza krachte Verstappen erstmals so richtig mit Hamilton zusammen und bekam von den Stewards auch noch die Schuld für den Unfall. Zwei Strafpunkte erhielt der Red-Bull-Pilot dann auch in Katar für die Missachtung der gelben Flaggen im Qualifying, wofür er strafversetzt wurde.