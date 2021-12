Wärmepumpen in Tirol nun bis Ende 2022 förderbar

Mehr als 730.000 Euro hat das Land Tirol seit dem Jahr 2019 in Ergänzung zur Wohnbauförderung im privaten Bereich in die Hand genommen und damit bei der Installation von 500 Wärmepumpen unterstützt. Die Förderung, die vom Einkommen unabhängig ist, geht nun bis Ende des neuen Jahres in die Verlängerung.