Regisseur Jean-Marc Vallée 58-jährig gestorben

Der kanadische Filmemacher Jean-Marc Vallée, der mit Werken wie dem Oscar-prämierten Drama „Dallas Buyers Club“ international bekannt wurde, ist Medienberichten zufolge im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor sei am Wochenende in seiner Hütte außerhalb von Quebec City in seinem Heimatland tot aufgefunden worden, berichteten US-Medien in der Nacht zum Montag (Ortszeit) übereinstimmend.