Fußballer starb nach Kopfverletzung während Spiel

Loukar war mit seiner Mannschaft zu Gast in Oran. In der ersten Halbzeit in der 35. Minute wollte er einen Ball in seinem eigenen Sechszehner wegköpfeln, stieß aber in der Luft mit seinem eigenen Torhüter zusammen und blieb reglos am Boden. Nach langer Behandlung konnte er weitermachen, doch zehn Minuten später brach er wieder zusammen. Er wurde sofort ins Spital gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.