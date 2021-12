Online-Hetzern drohen zehn Jahre Stadionverbot

Die Gesetze sollen demnach so angepasst werden, dass Hetze im Internet zu Stadionverboten von bis zu zehn Jahren führen kann. Bisher konnten solche Sperren, von denen in England und Wales aktuell rund 1300 in Kraft sind, nur verhängt werden, wenn Fans gewalttätig geworden oder etwa mit rassistischen Gesängen aufgefallen waren. Sie werden üblicherweise nach Beschwerden der Polizei oder Staatsanwälten sowie nach Verurteilungen verhängt.