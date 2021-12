Corona! Shapovalov zeigt vor ATP-Cup Symptome

Er habe sich in Isolation begeben und verspüre leichte Symptome, so der Kanadier. „Ich befolge alle Protokolle, einschließlich der Isolation und informiere die Leute, mit denen ich in Kontakt war. Im Moment leide ich noch unter leichten Symptomen und freue mich darauf, wieder auf den Platz zurückzukehren, sobald es sicher ist“, schrieb Shapovalov in den sozialen Medien.