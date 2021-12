Roboter „Ameca“ selbst für Schöpfer „beängstigend“

„Ameca“ reagiere, wenn Dinge in ihren „persönlichen Raum“ eindringen, erklärte das Unternehmen in der Videobeschreibung. Die Bilder der in den Augen verbauten Kameras werden demnach mit TensorFlow verarbeitet, einer ursprünglich von Google entwickelten, inzwischen quelloffenen Software, die in Bereichen des maschinellen Lernens Anwendung findet.