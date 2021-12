Feiern Sie heuer ganz einfach (mit) sich selbst!

Jede Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt

Der erste Schritt dazu ist eine einfache Übung: Stellen Sie sich vor den Spiegel, und lachen Sie sich selber an. Die Gesichtsmuskulatur sendet positive Signale an das Gehirn, was die Stimmung verbessert. Sagen Sie sich: „Ich bin mir selber etwas wert! Es ist ganz egal, wie viele Menschen bei mir sind. Ich feiere mich selbst, und ich stehe zu mir!“ Decken Sie den Tisch, dekorieren Sie die Wohnung, machen Sie sich schick, drehen Sie Musik auf, genießen Sie Ihr Lieblingsessen. Ein guter Vorsatz für das neue Jahr auf dem Weg aus der Einsamkeit: Gestehen Sie sich ein, dass Sie Hilfe brauchen, und nehmen Sie diese auch an!