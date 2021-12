Juve holte 5. Sieg aus jüngsten 6 Pflichtspielen!

Juventus Turin ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter auf dem Vormarsch. Die „Alte Dame“ setzte sich am Dienstagabend zu Hause gegen Cagliari mit 2:0 durch und feierte damit den fünften Pflichtspiel-Sieg in den jüngsten sechs Partien, in denen es keine Niederlage gab.