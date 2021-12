Kaiserschnitt in NÖ mit zehn gebrochenen Knochen

Was sich nach der Diagnose allerdings in dem Spital abspielte, wird sie und Magdalenas Vater wohl nie vergessen. „Wir fühlten uns wie Kinderschänder behandelt. Alle Verletzungen wurden genau vermessen, exakt protokolliert und es gab sogar eine polizeiliche Anzeige. Als ob wir der Kleinen etwas angetan hätten“, so Magdas Papa, ein 28-jähriger Stahlbautechniker. Übrigens: Nach Vorliegen eines medizinischen Gutachtens wurde das Verfahren gegen das NÖ-Spital eingestellt.