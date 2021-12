Nach Tauwetter: Wieder keine weiße Weihnacht

Am heutigen Sonntag scheint in der gesamten Steiermark die Sonne, sogar auf den Bergen herrscht Tauwetter, auf 1500 Metern sind bis zu acht Grad plus angesagt. Apropos Berge: Da heißt es für alle Skifahrer, Langläufer & Co. aufpassen, es wird richtig stürmisch mit Spitzen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.