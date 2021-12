Borland gelang Neun-Darter ++ 67-jähriger Lim out

Der Schotte William Borland hat bei der Darts-Weltmeisterschaft in London einen seltenen Neun-Darter geworfen und damit sein Erstrunden-Spiel entschieden! Am Freitagabend brachte der 25-Jährige beim Stand von 2:2 Sätzen und 2:2 Legs im entscheidenden Durchgang im Duell mit seinem englischen Rivalen Bradley Brooks die 501 Punkte in neun Versuchen auf null. Man nennt dies „das perfekte Spiel“. Neun-Darter kommen bei einer WM nicht häufig vor.