UEFA: Plan für Nations League mit Südamerika-Teams

Das ÖFB-Team spielt bei der Auflage im kommenden Jahr in Liga A. Die Kontinentalverbände Europas und Südamerikas hatten sich zuletzt immer weiter angenähert. So spielen Europameister Italien und Südamerika-Kontinentalmeister Argentinien am 1. Juni 2022 in London als Teil der Zusammenarbeit gegeneinander. Beide Verbände hatten ihre Partnerschaft bis zum 30. Juni 2028 ausgedehnt.