Innovative Nahrungsergänzung aus Österreich

Menschen in ihrer gesunden Lebensführung unterstützen

BodyMindCheck wurde von drei Brüdern aus Wien gegründet, einem promovierten Biochemiker, einem Juristen und einem Experten aus dem Bereich Marketing & Sales. Diese hohe interne Kompetenz verleiht dem Jungunternehmen einiges an Durchschlagskraft in ihrer Vision, Menschen in ihrer gesunden Lebensführung zu unterstützen.